Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
2 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 00:03, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 00:06
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziosmanpaşa'da düzenlenecek Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, İsabeyli Yöresel Ürünler Festivali'ne katılacak.

(Aydın/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin açılışı ile "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında düve teslim törenine katılacak, AK Parti Van İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Van/12.00/13.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenecek basın toplantısında nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayacak, Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak.

(Ordu/10.30/14.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Şantiyesi'nde incelemede bulunacak, brifingin ardından basın açıklaması yapacak, Mersin Valiliği ile AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tarsus Tünel geçişini yerinde inceleyecek.

(Mersin/11.00/13.00/14.30/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın Kültür Yolu Festivali ve Atilla Koç Kültür Merkezinin açılışını yapacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.

(Aydın/10.00/12.30/13.30/14.30)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, yedinci gününde 152,8 kilometrelik Antalya-Antalya etabıyla devam edilecek.

(Antalya/09.50)

2- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Trabzonspor-Göztepe ve Samsunspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Trabzon/Samsun/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası, Arca Çorum FK-Erzurumspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler, Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor, Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor ve Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Çorum/Iğdır/Balıkesir/Muğla/16.00/İstanbul/16.00/16.00)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarı final maçlarıyla başlayacak. Yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco ve Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene maçları oynanacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına, Galatasaray MCT Technic-Glint Manisa Basket, Safiport Erokspor-Bursaspor Basketbol ve Mersinspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/Mersin/15.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 10. haftasında, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçı oynanacak.

(Muğla/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 10. haftasında, Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor ve Göztepe-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/14.00/İzmir/16.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 8. haftasında, Beşiktaş-Spor Toto ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/Trabzon/19.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 8. haftasında, Güneysuspor-Rize Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçları oynanacak.

(Rize/Muğla/14.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun ABD'deki altıncı ayağı Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı ile sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Miami/19.00/23.00)

