Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla, halen 6 ilde bulunan "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"nın sayısının 16 yeni büro ile artırıldığını açıkladı.

Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 11:39, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 11:28
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adli süreçlerde uluslararası koordinasyonu güçlendirmek ve ihtisaslaşmayı artırmak amacıyla atılan yeni adımı paylaştı.

Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı ve koordineli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, mevcut kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

16 yeni il ve ilçede İhtisas Büroları kuruldu

Halihazırda belirli illerde başarıyla faaliyet gösteren 6 büroya ek olarak, 16 yeni büronun daha hizmete alınacağını belirten Bakan Gürlek, şunları kaydetti;

Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz.

Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

