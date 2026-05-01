DGM'den karaya oturan yük gemisiyle ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, karaya oturan "NINOVA" isimli yük gemisindeki 8 denizcinin tahliye edildiğini, gemi kurtarma çalışmalarının hava müsadeli planlanacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 21:11, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 21:13
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, şiddetli rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle yabancı bandıralı bir gemi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Karasu sahil şeridinde seyir halindeyken hava ve deniz şartlarının ağırlaşmasıyla sürüklenmeye başlayan gemi, kıyıya yakın bir noktada kuma saplanarak durabildi. Geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Mürettebat için hava aracı talep edildi

Dalgaların şiddetini artırması nedeniyle denizden müdahalenin güçleştiği bölgede, gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, olumsuz hava şartları ve denizdeki sığ alanlar nedeniyle mürettebatı havadan tahliye etmek amacıyla bölgeye hava aracı (helikopter) talebinde bulunduğu öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden karaya oturan yük gemisiyle ilgili açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karasu demirleme sahasından demir tarayarak karaya oturan NINOVA genel yük gemisindeki 8 denizci Liman Başkanlığımız koordinesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü varagele sistemiyle karadan tahliye edildi. Çevre kirliliği ve yaralanma yoktur. Gemi kurtarma çalışmaları hava müsadeli planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

