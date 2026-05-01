Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı

Kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku davasında müfettişler çalışmalarını bitirdi. Dönemin mülki amirlerinin ihmalleri ve silinen hastane kayıtlarına dair hazırlanan raporlar, aralarında eski valinin de bulunduğu tutuklu sanıkların yargılama sürecine yön verecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 16:42, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 16:45
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.

BAŞSAVCI EBRU CAN DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ

Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan'ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı.

Kayıp dosyasından 'cinayet' soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan'da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜFETTİŞLERİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Soruşturmayla ilgili tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in vali olduğu dönemde, kentte görev yapan ve isimleri ifadeler ile tutanaklarda geçen emniyet ve valilik personelinin ihmali bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişleri ile polis başmüfettişlerinin çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce gittiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde silindiği tespit edilen kayıtlar ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin de çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından tamamlanan çalışmaların ardından hazırlanan dosya ve raporların, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

