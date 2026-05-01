Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Erdoğan'ın diplomasi trafiği nisanda da hız kesmedi
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselmede kritik değişiklikler
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselmede kritik değişiklikler
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri
Polise judo eğitimi verilecek
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
MSB, tümgeneralin neden karargaha çekildiğini açıkladı
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
İstanbul'daki özel hastane konkordato sürecinde: 1 yıl süre tanındı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısı: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de

İnternet ve sosyal medya platformlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler içeren yasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanım teşvik edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 07:41, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 07:31
Yazdır
Resmi Gazete'de yayımlanan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören torba yasa kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da kritik güncellemeler yapıldı.

Özellikle çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen düzenlemenin öne çıkan başlıkları şunlar oldu:

15 yaş altına sınırlama ve "yaş doğrulama" şartı

Kanuna eklenen madde ile sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunma yasağı getirildi. Platformlar, bu kuralı uygulayabilmek için "yaş doğrulama" sistemleri dahil gerekli tüm teknolojik tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Sağlayıcıya ayrıca, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunması zorunlu da hale getirildi.

Ebeveyn kontrolü olmadan işlem yapılamayacak

Yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli "ebeveyn kontrol araçları" sağlamak zorunda olacak. Bu araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım süresini izleyip sınırlandırabilecek. Ayrıca uygulama içi satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi maddi işlemler tamamen ebeveyn iznine veya onayına tabi olacak.

Dijital oyun platformları yasaya girdi

Mevzuatta ilk kez "Oyun dağıtıcı", "Oyun geliştirici" ve "Oyun platformu" tanımları yapıldı. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek.

Uymayana yüzde 90 bant daraltma ve 30 milyon TL ceza

Çocukların korunmasına yönelik bu kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Kurum tarafından yapılacak bildirimlere rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına kademeli olarak 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarının ihlallerde ısrarcı olması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı'nın başvurusu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla; sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar, oyun platformlarının ise yüzde 50 oranına kadar daraltılabilecek.

6 ay sonra yürürlüğe girecek

Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler (Madde 22 ve 23), şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Torba yasadaki diğer maddeler ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber