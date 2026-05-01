Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören torba yasa kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da kritik güncellemeler yapıldı.

Özellikle çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen düzenlemenin öne çıkan başlıkları şunlar oldu:

15 yaş altına sınırlama ve "yaş doğrulama" şartı

Kanuna eklenen madde ile sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunma yasağı getirildi. Platformlar, bu kuralı uygulayabilmek için "yaş doğrulama" sistemleri dahil gerekli tüm teknolojik tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Sağlayıcıya ayrıca, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunması zorunlu da hale getirildi.

Ebeveyn kontrolü olmadan işlem yapılamayacak

Yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli "ebeveyn kontrol araçları" sağlamak zorunda olacak. Bu araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım süresini izleyip sınırlandırabilecek. Ayrıca uygulama içi satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi maddi işlemler tamamen ebeveyn iznine veya onayına tabi olacak.

Dijital oyun platformları yasaya girdi

Mevzuatta ilk kez "Oyun dağıtıcı", "Oyun geliştirici" ve "Oyun platformu" tanımları yapıldı. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek.

Uymayana yüzde 90 bant daraltma ve 30 milyon TL ceza

Çocukların korunmasına yönelik bu kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Kurum tarafından yapılacak bildirimlere rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına kademeli olarak 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarının ihlallerde ısrarcı olması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı'nın başvurusu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla; sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar, oyun platformlarının ise yüzde 50 oranına kadar daraltılabilecek.

6 ay sonra yürürlüğe girecek

Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler (Madde 22 ve 23), şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Torba yasadaki diğer maddeler ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.