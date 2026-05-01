Almanya'da DİTİB camisine çirkin saldırı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Memmingen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir camiye düzenlenen çirkin saldırıda cami girişine domuz kafası bırakılırken, ibadethanenin avlusu ve duvarları kanla kirletildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 19:57, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 20:05
Almanya'da camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Memmingen kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Memmingen Merkez Camii'ne çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan veya saldırganlar caminin isminin yer aldığı mermer zemin üzerindeki hilale domuz kafası bıraktı. Cami avlusunu, pencerelerini ve kapısını domuz kanıyla kirleten saldırganlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Camiye yönelik çirkin saldırı sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildi. Polise haber veren cami derneği yönetimi, fail veya faillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını talep etti. Polisin olayı İslam karşıtı bir saldırı olarak nefret suçu kapsamında değerlendirmesi istendi. Polis ise görgü tanıklarının kendileriyle irtibata geçmesi istedi.

