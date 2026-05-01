Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma

Ataşehir'de iki sürücü arasındaki park yeri tartışmasında sahte "hakim-savcı" kartı gösteren şüpheli ile olayı cep telefonuyla kaydeden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 07:56, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 07:57
Yazdır
Alınan bilgiye göre, Ataşehir'de iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücülerden İ.E, diğer sürücü O.O.G'ye üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart gösterdi.

Olay anının O.O.G. tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından, görüntüler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ihbar kabul edildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.E'nin hakim veya savcı olmadığı ve gösterilen kartın sahte olduğu tespit edildi.

Başsavcılık, olaya karışan İ.E. ve O.O.G. hakkında "tehdit", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde şüpheli İ.E'nin elindeki sahte kartı gösterdiği ve tartıştığı kişiye yönelik "Ben sana yapacağımı biliyorum." şeklinde ifadeler kullandığı anlar yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber