İş ortağını silahla vurarak öldürmüştü, tutuklandı

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (40) ile ortağı Aykut Saban (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., yanındaki ruhsatsız tabancayla Saban'ı göğsünden vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aykut Saban'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saban'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna ardınadan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Zanlı tutuklandı

Z.M., cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Ortağı tarafından vurularak öldürülen Aykut Saban'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Saban, bugün Yazlık Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.