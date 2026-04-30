KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla 96 bin 938 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 938 kişi çalışıyor ve bunların 96 bin 793'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 145'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 238'i memur, 44 bin 319'u sözleşmeli, 42 bin 125'i kapsam içi işçi, 3 bin 798'i kapsam dışı işçi, 2 bin 458'si ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.