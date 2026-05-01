1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Türkiye, Gazzeli çocuklar için 'umut tesisi' kuruyor

Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6 bin Gazzeli çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 11:50, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 11:51
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane'de düzenlenen VII. Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumunda Gazze'de uzuvlarını kaybeden çocuklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın, Ürdün'de Gazze'ye yönelik insani yardımların koordinasyonunda öne çıkan Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu üzerinden gündeme gelen verilere göre, Gazze'de yaklaşık 6 bin çocuğun ortez ve protez desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yardım talep edildiğini belirten Aydın, izinlerin sağlanması halinde Suriye'nin güneyinde bir ortez-protez tesisi kurulabileceğini ifade etti.

Kurulması planlanan tesiste Gazze'de uzuvlarını kaybeden çocuklar için ortez ve protez üretimi yapılabilecek; gerekli durumlarda uygulama, implant ve revizyon süreçleri de yürütülebilecek.

Aydın, Gazze'deki çocukların açlık nedeniyle sürekli kilo kaybettiğine dikkat çekerek, bu durumun protez uygulamalarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Her kilo kaybının yeni bir ölçü, her değişimin yeni bir revizyon anlamına geldiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Bu çocuklara uzuv değil, umut takmak istiyoruz. Çünkü her revizyon, savaşın küçük bir bedende yeniden açtığı yaradır. Türkiye'nin sağlık birikimi ve insani sorumluluk anlayışı, Gazze'nin yaralı çocukları için yeni bir umut kapısı olabilir"

