3 çocuğun oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı! 7 yaşındaki çocuk vuruldu
Kars'ta 3 çocuğun oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği 7 yaşındaki M.A.A. yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:23, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:26
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünde yaşayan çocuklar A.A, P.A ve M.A.A (7), av tüfeğiyle oyun oynadıkları sırada silah ateş aldı.
Tüfekten çıkan kurşun, 7 yaşındaki M.A.A'nın omuzuna isabet etti. Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.A.A., Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.