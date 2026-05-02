13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarı yaparken, ülke genelinde yağmur, sağanak ve yer yer karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:12, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:13
Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ile yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre,

yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yÜkseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km/ saat), İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

