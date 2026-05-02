TBB toplantısında gerginlik: İmamoğlu'nun mektubu tartışma çıkardı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

ARA VERİLDİ

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

EKREM İMAMOĞLU BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

5 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçim ile TBB'nin 6. başkanı İmamoğlu seçilmişti. Ancak İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanvekili seçildi.