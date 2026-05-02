Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk robotu öğrencilerle buluştu

Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk robotu öğrencilerle buluştu

Samsun'da düzenlenen Erasmus+ projesinde Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, üniversite öğrencilerine dijital CV hazırlama ve girişimcilik konusunda tavsiyeler verdi. Robotun katıldığı etkinlik gençlerden yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 19:48, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 19:49
Yazdır
Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk robotu öğrencilerle buluştu

Canik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Employment 5.0: Integrating Young People into the Digital Future" projesi kapsamında dikkat çeken anlar yaşandı. Türkiye'de nüfusa kaydedilen ilk robot olarak bilinen CANİKMAN, gençlerle bir araya gelerek geleceğin iş dünyasına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Yapay zeka destekli kariyer tavsiyeleri verdi

30 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen etkinlikte gençlerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştirildi. CANİKMAN ise dijital CV hazırlama, girişimcilik ve freelance çalışma modeli hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan insansı robot, özellikle yapay zeka destekli kariyer planlaması örnekleriyle dikkat çekti.

12 farklı ilden gençler katıldı

Projeye Karadeniz Bölgesi'ndeki 12 farklı ilden gelen 18-30 yaş arası 30 genç katıldı. Eğitimlerde dijital dönüşüm, işveren beklentileri ve yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.

Öğrenciler, ilk kez bir robotla doğrudan iletişim kurduklarını belirterek etkinliği ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber