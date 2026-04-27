'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
%0 Faizli 25.000 TL
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!

Times Higher Education (THE) 2026 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye, 109 üniversitesiyle devler ligine girdi. Koç Üniversitesi'nin 73. sıradan liderlik ettiği listede, toplamda 4 üniversitemiz ilk 100, 109 üniversitemiz ise genel sıralamada yer alarak Türkiye'yi Asya'nın en güçlü 3. eğitim merkezi konumuna taşıdı.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 19:43, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 19:54
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2026 yılı Asya En İyi Üniversiteler Sıralamasını yayımladı.

36 ülke ve bölgeden toplam 929 yükseköğretim kurumunun "araştırma kalitesi", "öğretim ortamı", "bilgi aktarımı" ve "uluslarararası görünüm" olmak üzere dört temel boyutta ve toplam 18 farklı göstergeyle ölçülerek yapılan sıralamada Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti.

Toplam 4 Türk üniversitesi ilk 100'e, 7 Türk üniversitesi ilk 200'e, 14 Türk üniversitesi ise ilk 300'e girmeyi başardı. 29 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. Toplam 109 üniversitesi sıralamaya giren Türkiye, bu alanda 3. oldu

Koç Üniversitesi 73., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 78., Sabancı Üniversitesi 82., İstanbul Teknik Üniversitesi ise 97. sırada yer alarak ilk 100'e giren üniversiteler olurken Boğaziçi Üniversitesi 102., Bilkent Üniversitesi 137., Yıldız Teknik Üniversitesi 171. olarak ilk 200'e girme başarısı gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 201-250 bandında, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi 251-300 bandında yer alarak ilk 300'e giren üniversiteler arasında yer aldı.

İlk 500'de yer alan diğer Türk üniversiteleri ve sıralamaları şu şekilde:

  • 301-350 bandı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi
  • 351-400 bandı: Akdeniz Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
  • Gebze Teknik Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.

-Özvar'dan "küresellik ve uluslararası iş birliği" vurgusu-

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı değerlendirmede, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda son dönemde yükselen bir ivme yakaladığına dikkat çekti.

Üniversitelerdeki bilim insanlarının gittikçe artan ölçüde küresel araştırma ağlarına katılmasının ve uluslararası iş birliğine dayalı projelerin geliştirilmesinin, yapılan akademik çalışmaların etkisini daha çok arttıracağını vurgulayan Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak bu yolda üniversitelerimiz ile tam bir uyum içerisinde kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


