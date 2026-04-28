Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Türkiye mayıs ayından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış öngörülüyor. Bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.
Yurt genelinde hava durumu mayıs ayı ile birlikte yeniden değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hafta sonuna doğru ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak.
1 Mayıs Cuma günü itibarıyla sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş beklenirken yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.
Hafta sonu ise yağışlar neredeyse tüm yurtta etkili olacak; yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur görülecek.
METEOROLOJİ UZMANI DEĞERLENDİRDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını belirtti.
Tekin bu süreçte sıcaklıkların İstanbul'da 16-17, Ankara'da 18-20 ve İzmir'de 24-26 derece aralığında seyredeceğini aktardı.
Meteoroloji uzmanı ayın ilk günleriyle birlikte özellikle iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bilgisini paylaştı.