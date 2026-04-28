AVM'de korkunç kaza: Yürüyen merdivene eli sıkışan üç yaşındaki çocuğun parmağı koptu!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene eli sıkışan üç yaşındaki T.B.'nin serçe parmağı koptu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B.'nin eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Kazada çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu.
Hastaneye sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Aileden suç duyurusu
T.B.'nin ailesi, alışveriş merkezi yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.