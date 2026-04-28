Palandöken beyaz örtüsü ile hayran bıraktı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar ve kış etkisini sürdürüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan dağda kar kalınlığı 170 cm bulurken, kayak sezonu 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Palandöken'in drone görüntüsü ise izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Erzurum'da şehir merkezinde bahar havası hissedilmeye başlarken, Palandöken Kayak Merkezi mevsimsel zıtlıkları bir arada sunuyor.

Nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından pistlerdeki kar kalınlığı 170 santimetre olarak güncellendi. Normal şartlarda Mart sonunda bitmesi beklenen sezon, yoğun yağış ve suni karlama sistemlerinin desteğiyle Ejder3200 tarafından resmi olarak 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Toplam 55 pistte "bahar kayağı" yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havada karlı zeminin tadını çıkarıyor.