Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık

Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık

Uyuşturucuyla mücadelede yeni güvenlik paradigmasının şifrelerini paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sadece operasyonel başarıya değil, suça giden yolları kapatan 'önleyici' tedbirlere odaklandıklarını vurguladı. Çiftçi, riski kaynağında yok eden bütüncül bir yaklaşımla toplumun ve ailenin korunacağını ifade etti.

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 10:35, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 11:30
İçişleri Bakanı Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılarak uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve yürütülen projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucunun sadece bir asayiş meselesi olmadığını, terör örgütleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti;

Uyuşturucu, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Yani uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı borcumuzdur. Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini koruma mücadelesidir. Aile kurumumuzu muhafaza etme mücadelesidir. Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı'nın güçlü geleceğini koruma iradesidir.

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında tarihi, ticari ve jeopolitik bir bağlantı noktasıyız. Bu konum bize büyük imkanlar sunduğu gibi, sınır aşan suçlarla mücadelede de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlıklar dikkate alındığında; Türkiye'nin mücadelesi yalnızca kendi sınırlarımızdan ibaret bir güvenlik çabası da değildir. Bu mücadele, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan stratejik bir kararlılıktır.

Yeni güvenlik paradigması: Önleyicilik

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu; huzurun, güvenin, istikrarın ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde insan vardır, aile vardır, gençlik vardır ve gelecek vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda 'önleyici'lik ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.

PRODES ile STK'lara destek

Bu anlayışın en önemli araçlarından biri de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen PRODES'tir. Yani Proje Destek Sistemi'dir. Bakanlığımız, derneklere proje karşılığında hibe desteği sağlamakta; STK'larımızın kurumsal kapasitelerini güçlendirmekte, kamu-STK iş birliğini geliştirmekte ve toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar eliyle çözümler üretilmektedir.

