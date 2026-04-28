Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
%0 Faizli 25.000 TL
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış

VavaCars, Türkiye'de 2026'nın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artış gösterdiğini duyurdu.

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 09:55, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 09:56
İkinci el otomobil satışlarında artış

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki ikinci el otomobil satış verilerini paylaştı.

Buna göre, 2025'in ilk çeyreğinde 1 milyon 627 bin 399 adet seviyesindeki ikinci el otomobil satışları, 2026'nın ilk çeyreğinde 1 milyon 736 bin 89 adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 6,7 artış kaydetti. Geçen yılın son çeyreğinde 2 milyon 74 bin 382 adet olarak gerçekleşen satışlara kıyasla çeyreklik bazda yüzde 16,3'lük daralma da yaşandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde sıfır otomobil satışları, hem çeyrek hem de yıllık bazda geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 265 bin 2 adet seviyesindeki satışlar, bu yılın aynı döneminde 222 bin 22 adede düşerek yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 daralma gösterdi.

Bir önceki çeyreğe kıyasla daralma oranı ise yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti. Gerilemede, bölgesel gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi ile yatırım araçlarındaki dalgalanmaların tüketici davranışları üzerindeki yansımalarının da belirleyici olduğu belirtildi.

"İkinci el pazarı güçlü talep dinamiklerini koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2026'nın ilk çeyreğinde ikinci el araç satışlarında bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir daralma görülse de yıllık bazda büyümenin devam etmesinin, ikinci el pazarının güçlü talep dinamiklerini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Gözelekli, "Özellikle krediye erişim koşullarının sınırlı olduğu dönemlerde ikinci el araçlar tüketiciler için daha ulaşılabilir bir alternatif olmaya devam ediyor. İlk çeyrek verilerine göre, Türkiye'de her 1 sıfır otomobile karşılık satılan ikinci el otomobil sayısının 8'e yaklaşmış olması, dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

