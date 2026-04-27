'İmamoğlu suç örgütü' davasının 27. duruşması tamamlandı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, Aykut Erdoğdu'nun avukatının reddi hakim talebi değerlendirildi.

Mahkeme, talebin davayı uzatmak için yapıldığı gerekçesiyle reddini kararlaştırdı.

Öte yandan bir önceki celse sanıklarla sorun yaşadığı için dilekçe veren tutuklu sanık iş insanı Adem Soytekin'in dilekçesinin değerlendirildiğini belirten Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanığın savunma sırasının öne çekildiğini ifade etti.

Aylan, Mehmet Pehlivan'ın savunmasının tamamlanmasının ardından kendisine söz verileceğini, savunmasının ardından bir daha duruşmaya getirilmemesi için cezaevine de yazı yazılacağını söyledi.

Duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan sanık Mehmet Pehlivan'ın savunmasının alınmasına devam edildi.

Pehlivan, masumiyet karinelerinin ihlal edildiğini ve hakkında yalan haberler yapıldığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun avukatı olduğu için mahkemede olduğunu iddia eden Pehlivan, başka birinin avukatı olsaydı yargılanmayacağını beyan etti.

Sanık Pehlivan, hakkında tüm suçlamaları reddedip, savunmasını tamamladı.

Sanık İmamoğlu, Pehlivan'ın ardından duruşmada söz aldı.

Sorularından önce iki hususla ilgili söyleyecekleri olduğunu dile getiren İmamoğlu, perşembe günü tutukluluk incelemesi yapılmadan önce kendisine mutlaka söz hakkı verilmesi gerektiğini öne sürdü.

İmamoğlu, aktaracağı ikinci hususun ise sanıklardan Adem Soytekin'in sorgusunun öne çekilerek yarın yapılmasına ilişkin olduğunu belirterek, "Böyle bir uygulamanın bizi zan altında bırakabileceğini düşünüyorum. Mahkeme düzeni için bu kararı aldığınızı düşünüyorsanız diğer arkadaşları zor durumda bırakabilirsiniz. Adem Bey, son sıralarda savunmasını yapacaktı. Bu duruma hazırlıklı olmayan avukatlar olabilir. Düzeni sıkıntıya sokabilir. Adem Bey'in her arkadaşım gibi tutuksuz yargılanmasını isterim. Bu durumu acilen gözden geçirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık İmamoğlu, daha sonra Mehmet Pehlivan'a "Sizinle yürüttüğümüz avukat müvekkil ilişkisinde ben sizden hukuka uygun olmayan ve gayrimeşru herhangi, uygulama şeklinde bir talebim oldu mu?" sorusunu yöneltti.

- "Hiçbir görüşmeyi açığa vuramam"

Pehlivan da avukat ve müvekkil ilişkisinin gizli olduğunu kaydederek, "Hiçbir görüşmeyi açığa vuramam. Hukuka aykırı bir talep olsaydı bile bunu söylemem ama sorduğunuz için söyleyeyim. Hayır, böyle bir talimat vermediniz." beyanında bulundu.

Öte yandan Mehmet Pehlivan'la birlikte davada toplam 36 sanığın savunması tamamlanırken duruşma yarına ertelendi.