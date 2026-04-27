İstanbul'da iş yerlerine yönelik uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını önlemek amacıyla 25 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bazı gece kulüpleri başta olmak üzere, bunların çevresindeki tekel, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satan iş yerleri gibi ticari işletmelerde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespiti üzerine belirlenen 119 şüpheliden 89'u hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Toplam 19 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden 75'i tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Bu şüphelilerden 75'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

- Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını önlemek amacıyla 25 Nisan'da Kadıköy'de çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, bazı gece kulüpleri başta olmak üzere eğlence mekanları ile çevresindeki tekel, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satan iş yerleri gibi ticari işletmelerde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etmişti.

Toplam 8 gece kulübü ve 4 işletmede yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 732 bin 800 lira ele geçirilmişti.

Aralarında işletme sahipleri, işletme müdürleri ve sokak satıcılarının da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.