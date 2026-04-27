'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Manavgat Belediyesi'ne yönelik davada savcı mütalaa verdi

Antalya 'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Niyazi Nefi Kara'nın 'suç örgütü kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'haksız menfaat sağlama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 23:40, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 23:42
Yazdır
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLÜYOR

Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davaya bugün devam edildi. İlki Aralık 2025, ikincisi Ocak 2026, üçüncüsü Mart 2026'da görülen duruşmaların Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4'üncü duruşmasında 5'i tutuklu 41 sanık ile şikayetçiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını açıklayan savcı, yerleşik içtihatlara göre örgüt ve suç örgütünün tanımını yaparak Niyazi Nefi Kara'nın başkan seçildikten sonra 'suç örgütü kurmak' amacıyla belediyede bulunan önemli görevlerdeki çalışanları tasfiye ederek akrabalarını ve güvendiği kişileri yerlerine getirdiğini anlattı. Savcı, örgüt lideri Niyazi Nefi Kara, örgüt yöneticileri Sıla Ceyhan Berkaya, Mehmet Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül, Mesut Kara ve tutuksuz sanık B.Ş.'nin; mağdurlar Zafer Süral, Adem Sarı ve İbrahim Mutlu'ya karşı 'irtikap', 'rüşvet', 'haksız menfaat sağlama' suçlarını işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti. Savcı esas hakkındaki görüşünde diğer sanıkların da haklarında isnat edilen suçlar yönünden cezalandırılmalarını istedi. Savcı, örgüt yöneticilerinden Mesut Kara'nın da belediyeye vidanjör alım işinde 'kamu kurum ve kuruluşlarını kullanarak dolandırıcılık' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklar ve bazı sanık yakınları ile sanıkların ortağı oldukları şirketler üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkuller ile doğrudan suça bulaşan Kaleiçi Hotelcilik A.Ş. şirketinin müsadere edilmesini de talep etti.

NİYAZİ NEFİ KARA'DAN 'KUMPAS' İDDİASI

Duruşmada söz alan Niyazi Nefi Kara, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçsuz olduğumu ve beraatımı talep ediyorum. Tanıkların buraya neden getirilemediğini merak ediyorum" diye konuştu. Kara, tanık olmasına rağmen duruşmalara gelmeyen O.V.K.'ye ait olduğunu iddia ettiği bir mektubu okudu. Niyazi Nefi Kara, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Kara'nın avukatı da savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapmak için süre istedi ayrıca davayla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber