Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı
Haftanın ilk iş gününe yükselişle başlayan dolar, günü 45,03 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 17:28, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,0240
|45,0250
|45,0290
|45,0300
|Avro
|52,7850
|52,7860
|52,9060
|52,9070
|Sterlin
|60,8520
|60,8620
|61,0380
|61,0480
|İsviçre frangı
|57,3340
|57,3440
|57,4570
|57,4670
|ANKARA
|ABD doları
|44,9940
|45,0740
|44,9990
|45,0790
|Avro
|52,7450
|52,8250
|52,8660
|52,9460
|Sterlin
|60,7920
|61,0020
|60,9780
|61,1880