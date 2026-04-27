Türk Kızılaydan akran zorbalığına karşı yeni eğitim hamlesi

Kurumun 2025 faaliyet raporunda, afetlere hazırlık, toplum sağlığı, ilk yardım ve psikolojik ilk yardım, çevre ve iklim değişikliği, kan bağışının önemi ile aile kavramının güçlendirilmesi alanlarında yürütülen bilinçlendirme çalışmalarıyla 8 milyon 410 bin 332 kişiye ulaşıldı.

Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında okullarda faaliyet gösteren Kızılay Kolu Kulüpleri aracılığıyla dayanışma, nezaket ve iyi davranış kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını yeni içerik setiyle genişletti.

Kızılay Kolu çalışmaları çerçevesinde bu yıl, akran zorbalığını önlemeye yönelik bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşım "akran nezaketi" odağında yapılandırıldı. Önleyici ve iyileştirici boyutları bulunan modelle, çocuklar, öğretmenler, aileler ve gönüllüler arasında iyi davranış kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

21 bini aşkın okulda uygulanıyor

Türkiye genelinde 21 bin 377 okulda faaliyet gösteren Kızılay Kolu Kulüpleri, aynı sayıda danışman öğretmen ve 531 bin 118 öğrenciyle geniş bir etki alanına ulaştı. Bu yapı, akran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik modelin yaygınlaştırılmasına zemin hazırlıyor.

"Akran nezaketi" yaklaşımı kapsamında empati, duygu tanıma, sağlıklı iletişim ve arkadaşlık ilişkileri gibi temel sosyal becerileri merkeze alan içerikler geliştirildi.

Dijital içerikler erişime açıldı

Türk Kızılay tarafından hazırlanan içerikler, 23 Nisan 2026'da kamuoyuna duyurularak erişime açılan Kızılay Kolu web sitesi üzerinden paylaşılmaya başlandı. "Akran nezaketi" odağındaki içeriklerin de modüler yapı içinde kademeli olarak yayımlanacağı bildirildi.

Ayrıca, kurumun çevrimiçi eğitim portalındaki "akran ilişkileri" eğitiminin, dijital gönüllü yönetimi sistemi üzerinden öğretmen ve öğrencilere hatırlatılarak katılımın artırılması hedefleniyor. Kızılay Akademi'de de akran ilişkileri başlığında ebeveyn ve öğretmenlere yönelik ücretsiz seminerler erişimde bulunuyor.

Hazırlanan farkındalık materyallerinde ise akran zorbalığının fiziksel, sözel, ilişkisel-sosyal ve siber boyutlarına dikkati çekilerek, çocukların doğru ve yanlış davranışları ayırt edebilmesine yönelik mesajlar veriliyor. Materyallerde, güvenli ve destekleyici okul ortamının önemi vurgulanıyor.

Türk Kızılay, çok katmanlı bu modelle Kızılay Kolu Kulüpleri bulunan okullar başta olmak üzere Türkiye genelinde 1 milyon 62 bin 236 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Böylece akran zorbalığıyla mücadelede yalnızca riskleri tanımlayan değil, aynı zamanda iyi davranış kültürünü güçlendiren önleyici ve iyileştirici bir çerçevenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Çocuklarımız arasında iyiliği, nezaketi, dayanışmayı, sağlıklı iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, çocukların güvenli, destekleyici ve sağlıklı ilişkiler kurabildikleri ortamların güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğuna işaret etti.

Çocukların kendilerini güvende hissettikleri, saygı gördükleri ve sağlıklı ilişkiler kurabildikleri ortamlar oluşturulmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içinde yürüttüğümüz Kızılay Kolu çalışmalarıyla çocuklarımız arasında iyiliği, nezaketi, dayanışmayı ve sağlıklı iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, akran zorbalığıyla mücadeleyi eğitim çalışmalarımızın öncelikli başlıklarından biri olarak ele alırken, bu alanda yalnızca olumsuz davranışları tanımlayan bir dil değil, çocuklarımız arasında iyi ilişkileri büyüten bir yaklaşımı öne çıkarmak istiyoruz.

Bu nedenle 'akran zorbalığı' yerine "akran nezaketi" ifadesini kullanmayı önemsiyor çocuklarımızı, aileleri ve eğitimcileri birlikte güçlendiren bir farkındalık seferberliği yürütüyoruz. Akran nezaketi yaklaşımımızla amacımız, çocuklarımızın birbirine iyi gelen ilişkiler kurabildiği bir okul iklimini yaygınlaştırmaktır."