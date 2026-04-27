Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Ünlü et restoranı sahibi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 15:17, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 15:16
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.