1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olacak kabul edilmektedir. Bu sene 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ

Bu yıl 1 Mayıs'ın Cuma gününe geldiği için hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil olacak.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatil olarak kutlandığı için kamu kurumları ve birçok özel kuruluş hizmet vermeyecektir.

Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacaktır. EFT ve havale işlemleri (FAST hariç) bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara geçecektir.

Okullar ve Üniversiteler: Resmi tatil nedeniyle eğitim kurumlarında ders işlenmeyecektir.

Kargolar: Aras, Yurtiçi, MNG gibi kargo firmaları resmi tatil nedeniyle dağıtım yapmayacaktır.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, sadece acil servisler hizmete devam edecektir.