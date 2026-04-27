1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler tatil takvimini araştırmaya başladı. 2026 yılında 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı en çok merak edilen konular arasında
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olacak kabul edilmektedir. Bu sene 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ
Bu yıl 1 Mayıs'ın Cuma gününe geldiği için hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil olacak.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs, ülkemizde resmi tatil olarak kutlandığı için kamu kurumları ve birçok özel kuruluş hizmet vermeyecektir.
Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacaktır. EFT ve havale işlemleri (FAST hariç) bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara geçecektir.
Okullar ve Üniversiteler: Resmi tatil nedeniyle eğitim kurumlarında ders işlenmeyecektir.
Kargolar: Aras, Yurtiçi, MNG gibi kargo firmaları resmi tatil nedeniyle dağıtım yapmayacaktır.
Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, sadece acil servisler hizmete devam edecektir.