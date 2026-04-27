Görüşmelerin tıkanması nedeniyle petrol fiyatları yükseldi
Uluslararası petrol fiyatları göstergesi olan Brent petrolü, Washington ve Tahran arasında ikinci tur ateşkes görüşmelerine ilişkin umutların hafta sonu suya düşmesinin ardından pazar günü yüzde 2'den fazla yükseliş kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 08:51, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 08:53
GMT saatiyle 00:30 itibarıyla Brent petrol fiyatı 107,35 dolardan işlem gördü ve savaşın başlamasından önceki döneme kıyasla yüzde 47 artış gösterdi.
Asya borsalarında yükseliş
Diplomatik çıkmaza rağmen yatırımcılar, savaşta yaşanan kırılgan ateşkesin belirsizliğini göz ardı ederek Asya'nın önde gelen borsalarını yükselişle açtı.
Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4 artarken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi.