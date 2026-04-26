Soylu, Gülistan Doku cinayetindeki haberlere sert çıktı

Soylu, yaptığı açıklamada muhalif medyayı koordineli hareket etmekle suçladı. "Neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan sipariş haberler" ifadesini kullanan Soylu, yıllardır kendisine yönelik iftira kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.



Meclis sorusuna verilen yanıtı hatırlattı



Soylu, "valiyi aklamak" şeklinde yansıtılan açıklamanın aslında bir milletvekilinin yazılı soru önergesine, yürüyen soruşturma çerçevesinde ve Başsavcılığın soruşturması gözetilerek verilen resmi bir Bakanlık cevabı olduğunu vurguladı. "O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır, yalandır, iftiradır" dedi.



"Devletin dini adalettir"



Dini referanslara da başvuran Soylu, "İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir" diyerek sert bir dille eleştirdi. Açıklamasında "Devletin dini adalettir" ifadesini kullanan Soylu, soruşturmanın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı.



Soruşturmanın tam aydınlatılmasını istedi



Soylu, suçlamaları reddederken bir yandan da Gülistan Doku davasının eksiksiz soruşturulması gerektiğini savundu. "Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir" dedi.



Arka plan



Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuştu. Soruşturma yaklaşık 6 yıl sonra yeniden hareketlendi ve eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere çok sayıda şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın bu yeni boyutu, dönemin İçişleri Bakanı Soylu'nun geçmişteki açıklamalarını ve Vali Sonel'e yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.