Soylu, Gülistan Doku cinayetindeki haberlere sert çıktı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili bazı medya kuruluşlarının kendisine yönelik yayımladığı haberlere sert tepki gösterdi. Soylu, söz konusu haberlerin "iftira ve çarpıtma" içerdiğini belirterek medyayı hedef aldı.
Soylu, yaptığı açıklamada muhalif medyayı koordineli hareket etmekle suçladı.
"Neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden
koordine ettikleri belli olan sipariş haberler" ifadesini kullanan Soylu, yıllardır
kendisine yönelik iftira kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.
Meclis sorusuna verilen yanıtı hatırlattı
Soylu, "valiyi aklamak" şeklinde yansıtılan açıklamanın aslında bir milletvekilinin
yazılı soru önergesine, yürüyen soruşturma çerçevesinde ve Başsavcılığın soruşturması
gözetilerek verilen resmi bir Bakanlık cevabı olduğunu vurguladı. "O sorulara
verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır, yalandır,
iftiradır" dedi.
"Devletin dini adalettir"
Dini referanslara da başvuran Soylu, "İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin
etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir" diyerek sert bir dille eleştirdi.
Açıklamasında "Devletin dini adalettir" ifadesini kullanan Soylu, soruşturmanın
kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı.
Soruşturmanın tam aydınlatılmasını istedi
Soylu, suçlamaları reddederken bir yandan da Gülistan Doku davasının eksiksiz
soruşturulması gerektiğini savundu. "Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas
edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu
nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir" dedi.
Arka plan
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuştu. Soruşturma yaklaşık 6 yıl sonra yeniden hareketlendi ve eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere çok sayıda şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın bu yeni boyutu, dönemin İçişleri Bakanı Soylu'nun geçmişteki açıklamalarını ve Vali Sonel'e yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.