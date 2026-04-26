Engelli Memurun Engelli Bakım Merkezindeki Programlara Katıldıkları Sürece İzinli Sayılır mı?

O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Engelli Memurun Engelli Bakım Merkezindeki Programlara Katıldıkları Sürece İzinli Sayılır mı?

Anayasamızın 10.maddesi, 5378 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik birlikte ele alındığında engelli memurların engelli bakım merkezindeki programlara katılmalarını sağlamaları durumunda ücretli izinli sayılmaları kurumlarının takdirindedir.

Haber Giriş : 26 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:43
Engelli memurların engelli bakım merkezindeki programlara katıldıkları sürece izinli sayılmalarını gerektirecek bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Anayasanın 10. maddesinde yer alan "çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." pozitif ayrımcılık kuralına istinaden engelli memurlara diğer memurların sahip olduğu haklar dışında, engel durumlarına özgü haklar (çalışma süresi, mazeret izni, yer değiştirme suretiyle atama, kurumlar arası nakil, engelli ve malulen emeklilik gibi) getirildiği görülmektedir. Dolayısıyla, engellilerin iş gücü niteliklerini arttıracak önlemlerin alınması, istihdam düzeylerinin arttırılması ve çalışma yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması konularına azami özeni gösterme yükümlülüğü kurumlarına aittir. Durum bu olmakla birlikte başka bir ifade ile, engelli memurların çalıştıkları kurumların yöneticilerinin aşağıdaki yasal düzenlemelere göre yazımız konusu veya buna benzer konularda inisiyatif kullanmaları görülecektir.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu hükümlerine göre; herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye yönelik hizmetler "rehabilitasyon" kavramı içinde tanımlanmıştır. Engellilerin iş gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için kendi işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınır. Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılması zorunludur.

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; engellilerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehberlik, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimi, işe yerleştirme ve takibi "mesleki rehabilitasyon" kavramı içinde tanımlanmıştır.

Bu bilgilere göre, engelli memurların mesleki rehabilitasyonu dikkate alındığında, kurumların yetkileri dahilinde bahse konu engelli programlarına katılımlarının sağlanarak ücretli izin şeklinde izin verebilecekleri ve bu iznin yıllık izinden mahsup edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

