Dev derbide kazanan Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş : 26 Nisan 2026 22:17, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 22:18
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan puanını 71'e çıktı. Şampiyonluk yarışında rakibine karşı önemli bir avantaj elde eden Galatasaray ve puan farkını da 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Guendouzi'nin savunmanın arasına attığı pasta topla buluşan Cherif, meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına girip Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

19. dakikada Sanchez'in sağ kanattan yaptığı ortada Skriniar'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden kornere gitti.

40. dakikada Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın omzuyla dokunduğu topu altıpasın solunda kafayla kontrol eden Victor Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Nene'nin topuk pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarpıp auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus, ceza sahası sağ tarafında Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı kullanılmadan önce uyarılara rağmen kalesine geçmeyen Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

67. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Semedo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sağ taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda penaltı noktası solunda topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Mert Günok'un, Brown ile çarpışması sonucu elinden kaçırdığı topun penaltı noktasının sağında sahibi olan Torreira, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın hatalı pasında araya giren Guendouzi, pasını Cherif'e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

