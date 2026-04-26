TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Ana sayfaHaberler Terör

Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!

TBMM Komisyonu'nun raporunun ardından hukuki düzenleme aşamasına geçilmesi beklenirken, AK Parti kaynakları silah bırakma şartının güvenlik birimlerince teyit edilmediğini ve bu aşamada yasal adım atılmayacağını belirtti. "Kandil'in, Öcalan'ın iradesini yok saydığı" görüşünde olan AK Parti kurmayları "Tahminler üzerine hukuki çerçeve oluşturulamaz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 07:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 07:40
Yazdır
TBMM'de kurulan komisyonun raporunu tamamlamasının üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesine rağmen, terörsüz Türkiye konusunda atılacak hukuki adımlar konusunda bir ilerleme sağlanamadı.

Meclis'in süreçle ilgili raporunda, hukuki adımların atılması örgütün silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından teyit edilmesi şartına bağlanmıştı. Bugüne kadar örgüt cephesinden İran'da yaşanan gelişmelerin de etkisiyle silah bırakma ve mağaraların boşaltılması konusunda yeni bir adım gelmedi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kaynakları, geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından bu konuda kendilerine bir sunum yapıldığını belirterek, sahada sembolik silah bırakmadan öte dikkat çekici yeni bir gelişme olmadığının tespit edildiğini dile getirdi.

ÖRGÜTÜN VARLIĞI DEVAM EDİYOR

AK Parti kaynakları "Örgüt silah bırakmamış, örgütün varlığı devam ediyor. Biz durumda nasıl yasa çıkaracağız? Hukuk maddi gerçeklik üzerine oluşur. Şu anda silah bırakıldığına dair maddi bir gerçeklik yok. DEM Parti, tahminle ve belirsizlikler üzerine bir hukuki metin yazılmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Yani gecikme bizden değil, örgütten kaynaklanıyor. Silah bırakma konusunda somut bir gelişme olursa, yasal adımlar hemen atılır. Bunun için MİT'in ve diğer doğrulama mekanizmalardan gelecek teyitleri bekliyoruz" dedi.

İran'daki gelişmelerin örgütün 'farklı beklenti ve hareketler içerisine girmesine' sebep olduğunu belirten AK Parti kurmayları, "Biz, bu ay içerisinde gerekli teyit ve tespitlerin yapılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi gerektiğini düşünüyorduk; ancak İran faktörü araya girince durum değişti. Böyle bir ortamda yasal düzenleme yapmak, eski sürece dönmek anlamına gelir; biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Teyit ve tespitten sonra yasal düzenleme yapılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu sebeple öncelikle İran konusunun netleşmesi gerekiyor. Gidişatı takip edeceğiz; örgüt üzerine düşeni yaptığında yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" diye konuştu.

ÖNCELİK SAHA GERÇEKLİĞİ

DEM Parti'nin silah bırakma tamamlanmadan yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik taleplerinin gerçekçi olmadığını ifade eden AK Parti kaynakları, "Bu işin ilerleyişi bize bağlı; DEM Parti'nin ne söylediğinin bu noktada bir önemi yok. Sahada gerekli adımlar atılmadığı sürece bir gelişme yaşanmaz.

DEM Parti ve PKK samimi değil, 'komisyon kurulsun hızlanır, rapor çıksın hızlanır, komisyon İmralı'yı ziyaret etsin hızlanır' dediler. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda sembolik silah bırakma dışında bir gelişme olmadı. DEM Parti hükümete ayar vermeye çalışacağına, silah bırakma konusunu gündem yapmalı. Israrla silah bırakma konusuna girmiyor, Öcalan'ın iradesini yok sayıyorlar. Kandil milyarlarca dolarlık rantı da bırakmak istemiyor" görüşünü dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber