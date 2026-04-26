Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Altın fiyatları Fed kararı ve jeopolitik gelişmeler öncesinde baskı görüyor

Altın fiyatları Fed kararı ve ABD ile İran arasındaki gelişmelerden nasıl etkilenecek? Merkez Bankaları kararını bekleyen altın ve gümüş nasıl bir yön izleyecek?

Haber Giriş : 26 Nisan 2026 16:05, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 16:06
Altın fiyatları Fed kararı ve jeopolitik gelişmeler öncesinde baskı görüyor

Analistler, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini, ham petrol verilerini ve Fed kararlarını takip etmesiyle altın fiyatları cephesinde dalgalanma bekliyor. Gümüşün de bu hafta satış baskısıyla karşılaşabileceği öngörülüyor.

Hindistan'daki yerel emtia piyasaları cuma günü tatil nedeniyle kapalı kalacak. Uzmanlar, tatil öncesinde işlem hacimlerinde yaşanabilecek değişimlere dikkat çekti.

Fed ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları altın fiyatları için yön tayin ediyor

JM Financial Services uzmanlarından Pranav Mer, önümüzdeki hafta odak noktasının ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri olacağını ifade etti. Bu görüşmelerin petrol, altın ve daha geniş finansal varlıklar üzerindeki potansiyel etkilerinin yakından izleneceğini vurguladı.

Makroekonomik cephede yatırımcılar büyük merkez bankalarının kararlarına odaklanacak. Fed, Japonya Merkez Bankası (BOJ), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantıları fiyatlamalara yön verecek.

Makroekonomik veriler Comex borsasında beklentileri değiştiriyor

ABD'den gelecek konut, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu ve tüketici güveni verileri genel duyarlılığı etkileyecek. Ayrıca büyük ekonomilerden gelecek fabrika aktivite rakamları da büyük önem taşıyor.

Analistler, 29 Nisan'daki FOMC toplantısının Jerome Powell başkanlığındaki son toplantı olacağını hatırlattı. Bu durum, politika açıklamasını ve toplantı sonrası basın toplantısını değerli metaller için özellikle önemli hale getiriyor.

Emtia piyasalarında altın vadeli işlemleri geçtiğimiz hafta yüzde 1,23 oranında düşüş kaydetti. Gümüş ise yüzde 4,9 oranında değer kaybetti. Uluslararası piyasalarda Comex vadeli altın sözleşmesi haftayı ons başına 4.740,9 dolardan kapattı.

Uzmanlar, uluslararası piyasada ons başına 5.000 dolar seviyesinin aşılamaması üzerine kar satışlarının geldiğini belirtti. Altın fiyatları, önceki dört haftada yüzde 10 ila 12 arasında değer kazanmıştı. Bu yükselişin ardından gelen kar realizasyonları fiyatları baskıladı.

Güçlü ABD doları değerli metallerde uzun vadeli görünümü etkiliyor

Çoklu Emtia Borsası vadeli işlemlerinde kar satışları gerçekleşti

Güçlü seyreden ABD doları ve Hazine tahvil getirileri, emtia eğilimindeki yönü belirledi. Beklentileri aşan ABD perakende satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları doları destekleyerek altın fiyatları üzerinde ağırlık yarattı.

Aylık ve yıllık genel görünüme bakıldığında, güçlü makroekonomik verilerin yarattığı baskı, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Merkez bankalarının atacağı adımlar ve jeopolitik tansiyonun durumu, yılın geri kalanında değerli metallerdeki ana trendin yönünü çizecek.

