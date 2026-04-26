TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Uşak'ta polis ekibine silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan 2 polis tedavi altına alındı, zanlı teslim oldu. Uşak Valisi Serdar Kartal, "Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 10:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 10:26
Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir adreste aile içi şiddet ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese giden polis ekibine evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu polis memuru İ.Ş. (29) ve E.E.A. (36) yaralandı.

Yaralanan polisler ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislere pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüphelinin E.R. (40) olduğu belirlendi.

Ekiplerce dron desteğiyle yürütülen çalışmada şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

Zanlının, bulunduğu binadan ekiplere ateş açmaya devam etmesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu ikna edilen E.R, teslim oldu.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Amirliği'ne gelerek konuyla ilgili Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, şunları söyledi:

"Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili bir şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor."

