Telefondaki ses hayat kurtardı: 112 talimatıyla Heimlich mucizesi!

Gaziantep'te yediği elmanın parçası nefes borusuna kaçtığı için boğulma tehlikesi geçiren 47 yaşındaki H.K, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aldığı talimatlarla yapılan Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 11:51, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 11:57
Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki E.K, annesi H.K'nin yediği elma parçasının nefes borusuna kaçtığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çağrıyı karşılayan acil tıp teknisyeni Çiğdem Özkaya, yardım isteyen aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Boğulma tehlikesine karşı yapılması gerekenleri anlatan Özkaya'nın talimatlarını uygulayan F.K, Heimlich manevrasıyla eşinin yeniden nefes almasını sağladı.

Yaşanan olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefon kayıtlarında yer aldı.

Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Özkaya, AA muhabirine, 19 yıldan beri Gaziantep'te Acil Çağrı Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını ve aynı zamanda ilk yardım eğitmeni olduğunu söyledi.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Gaziantep Seyrantepe Mahallesi'nden E.K. bizi aradı. Annesi H.K'nin elma yerken boğazında tıkandığını ve Heimlich manevrasını yaptırmamızı istedi. Telefonda baba F.K'ye anlattığım müdahaleler doğrultusunda anneye müdahale ederek elma parçasının ağzından çıkmasını sağladım. Daha sonra aile ambulans ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. İlerleyen süreçte aileyi tekrar arayarak herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sordum. Aile de bana bir sıkıntısının olmadığını ve teşekkürlerini iletti."

- Basit müdahale hayat kurtarıyor

Heimlich manevrası eğitimleri hakkında bilgi veren Özkaya, ilk yardım eğitiminin önemli olduğunu ve herkesin basit müdahalelerle hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Heimlich manevrası ile sıklıkla karşılaştıklarını aktaran Özkaya, "Gerek küçük çocuklarda gerekse yetişkinlerde mutlaka sürekli başımıza gelen bir durum. Bu durumda basit müdahale ile kişinin hastaneye gitmeden rahatlamasını sağlıyoruz." dedi.

Bir kişinin hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Özkaya, şöyle konuştu:

"Telefonun diğer bir ucunda kişiyi görmeden yaptığınız basit manevralarla bir insanın hayatına dokunmak bence çok güzel bir duygu. Bunu sürekli yaşıyoruz. Vatandaşlar arıyor ve bu durum sık sık başımıza da geliyor. Bu tür müdahalelerde gerek ben gerek arkadaşlarım telefon üzerinden Heimlich manevrasını anlatarak kişilerin hayatlarına dokunmuş oluyoruz."

