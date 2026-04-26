Van'da hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet

Türkiye'de küçükbaş varlığıyla ilk sırada yer alan kentte hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın veteriner, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahalle ve mezralara giderek hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, küpeleme işlemlerini yapıyor.

Araçlarla ulaşamadıkları yerlere yürüyerek giden fedakar veterinerler, şap, şarbon, veba, çiçek ve brusella aşısı yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor, besicileri bilgilendiriyor.

- "Kadın olmamın dezavantajı olmadı"

Veteriner Meltem Eken, AA muhabirine, temel geçim kaynağının hayvancılık olduğu bir bölgede çalıştıklarını söyledi.

Bölge halkının veterinerlere değer verdiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Kadın olmamın dezavantajı olmadı. Yetiştiriciler bizi kardeş gibi görüyor. Burada çalışmaktan memnunum, mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Belli dönemlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyoruz. Bu dönemde de kuzuları küpeliyoruz. Yetiştiriciyi, hayvancılığı bilinçli yapmaları için temizlik, hayvan hastalıkları, bulaşıcılarla ilgili bilgilendiriyoruz. Kışın hava şartları, yol sıkıntı oluyor. Genel olarak iklim şartları el verdiği sürece yetiştiricilerimize yardımcı oluyoruz."

- "Çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını önlemeye çalışıyoruz"

Köy köy gezerek üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Tuba Ervüz ise "Kuzu, buzağı, arı destekleriyle ilgili çiftçimizi bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda hayvan sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularda bilgi veriyoruz. Üreticilerimiz her alanda bize destekte bulunuyor. Hayvan sağlığı için ahır hijyeni, kuzu doğumları konularında bilgi vererek çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını önlemeye çalışıyoruz. Sadece hayvan sağlığı değil aynı zamanda gıda güvenliği için de sahada bulunuyoruz. Gıda sağlığı toplum sağlığı demek. Toplum sağlığımıza da katkı bulunuyoruz." diye konuştu.