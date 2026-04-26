TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 75 ilde tespit edilen 638 dosyayı ve 693 maktulü kapsayan dev bir analiz süreci başlattı. Özellikle kadın ve çocuk cinayetleri ile Gülistan Doku gibi kamuoyunun yakından takip ettiği vakalara odaklanan özel birim, delil yetersizliğiyle tıkanan dosyaları teknik ve kriminal yöntemlerle yeniden aydınlatacak.

Haber Giriş : 26 Nisan 2026 08:10, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 08:09
Adalet Bakanlığı, toplumda infial oluşturan faili meçhul dosyalar için tarihi bir adım başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı', toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarını "farklı bir gözle" incelemeye başladı.

İLK TESPİTLER TAMAMLANDI

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil "Gülistan Doku soruşturması" gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için başsavcılıklarla yakın koordinasyon kurarak, kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak.

FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI

Ülke genelinde büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler tek tek derlendi. İnceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Yapılan sıralamada İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer alırken, onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. Listenin devamında; Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul ve Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile yer alıyor. Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip iller arasında bulunuyor.

Listeyi 16 dosya ile Bursa ve Düzce, 17 dosya ile Diyarbakır, 15 dosya ile Uşak, Elazığ, Kütahya takip ediyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollerde 10'ar dosya ve 10'ar maktul şeklinde inceleme yapılacak.

TİTİZLİKLE İNCELENECEK

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kapanmamış dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştirecek. Suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek. Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek, böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.

