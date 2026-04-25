TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Sermaye piyasalarında önlem devam ediyor: Açığa satış yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının 8 Mayıs 2026 seans sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Haber Giriş : 25 Nisan 2026 18:42, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 18:44
Sermaye piyasalarında önlem devam ediyor: Açığa satış yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında ABD-İran savaşının başlamasıyla önlem olarak 1 Mart'ta başlayan ve o günden bu yana uygulanan açığa satış yasağının süresini 8 Mayıs 2026 seans sonuna kadar uzattı.

SPK tarafından yapılan duyuruda "Kurul Karar Organı'nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı'nda öngörülen;

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir"

ifadeleri kullanıldı.

