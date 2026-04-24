'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da eylem yapan maden işçilerinin alacaklarının 36 milyon liralık kısmının şirket yetkililerince bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığını, kalan kısmın ise işveren tarafından gelecek hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 19:11, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 19:14
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş'ye ilişkin yer alan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Sürecin en başından itibaren konunun ilgili birimlerce değerlendirildiği, işveren ve işçi tarafıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında işçi temsilcilerinin katılımıyla görüşme gerçekleştirilerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerde söz konusu iş yeri hakkında bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında, 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında 3 milyon 284 bin 946 lira idari para cezası kesildiği, 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında 20 milyon 292 bin 142 lira idari para cezası kesildiği, 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca şirket yetkilileri tarafından söz konusu alacakların 36 milyon liralık kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği bakanlığımıza bildirilmiştir."

İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemlerin kararlılıkla yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç, bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

