25 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "CHP Belediye Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde "Siyaset Okulu"nun açılış programına katılacak.
(İstanbul/16.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Vezirköprü İlçe Başkanlığının açılışına, Samsun Mahalle Başkanları Toplantısı'na ve Tekkeköy İlçe Başkanlığının açılışına iştirak edecek.
(Samsun/11.30/14.00/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.
(Beyrut/Kudüs)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren 5 yıl süreyle İstanbul Park'ta düzenlenecek olmasına ilişkin basın toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına ikas Eyüpspor-Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/Kayseri/17.00/İzmir/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 37. haftası, Serikspor-Atakaş Hatayspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/Van/13.30/Adana/16.00)
4- Nesine 2. Lig'de normal sezon tamamlanacak; Kırmızı Grup'ta 34. hafta müsabakaları yapılacak, Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları sona erecek.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Anadolu Efes-Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/18.00)
6- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası, Çanakkale Boğazı yarışıyla tamamlanacak.
(Çanakkale)
7- Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00)
8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Spor Toto, Halkbank'ı ağırlayacak.
(Ankara/14.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dokuzuncu haftasında Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.
(Trabzon/14.00)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dokuzuncu haftasında MC Sistem Yurdum-Odunpazarı ve Yenimahalle Belediyespor-Göztepe müsabakaları oynanacak.
(Ankara/16.00/17.00)
11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İspanya'daki dördüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.
(Jerez/16.00)