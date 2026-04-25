Orman işletmesinde skandal: Şef ve şüphelilere tutuklama

'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Orman işletmesinde skandal: Şef ve şüphelilere tutuklama

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.Orman işletme şefinin rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlayan soruşturma, geniş çaplı operasyona dönüştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 16:53, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 17:00
Orman işletmesinde skandal: Şef ve şüphelilere tutuklama

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kandıra'da görev yapan Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede ağaç kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla suçüstü yakalanıp tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Görevi kötüye kullanma' ile '3628 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında haksız mal edinme' suçlamalarıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin 21 Nisan'da Kocaeli merkezli olarak Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında orman işletme şefleri A.F. ve A.B., muhtarlar M.Y. ile E.Ç., orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D. ile kesim işi yapan T.H., Ş.Ş., Ö.Y., R.C., B.A.H. ve C.C. bulunuyor. Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan, soruşturmanın başında gözaltına alınıp tutuklanan orman işletme şefi Hüseyin Buğra Dege'nin tutukluluk halinin sürdüğü ifade edildi.


