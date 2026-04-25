Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 08:13, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 08:36
Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda şehitlere saygı için top atışı yapılmasıyla başlayan programda, katılımcılara çorba ikramının ardından sabah namazı kılındı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerle yürüyüşe katıldıklarını söyledi.

"Birlikte bir bilinç inşa ediyoruz burada"

Çanakkale'yi ve şehitleri unutmamak ve unutturmamakla sorumlu olduklarını dile getiren Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biz Çanakkale'yi, şehitlerimizi, bu vatanın nasıl kazanıldığını unutturmamak ve unutmamakla sorumluyuz. O sebeple Türkiye'nin birçok yerinden hatta farklı dünya coğrafyalarından burada genç arkadaşlarımız var. Birlikte bir bilinç inşa ediyoruz burada. Aynı duyguyu binlerce gençle bir arada yaşamayı da çok kıymetli buluyoruz. 57. Alay sadece bir askeri birlik değil, bir inancın, bir cesaretin ve gerekirse canını da ortaya koyarak geri dönmemeyi bize anlatan ve yaşatan bir milli mücadele. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğin tarih şuurunu, bayrak bilincini arttırmak adına yıl içerisinde birçok faaliyet yapıyoruz. Bunlardan biri de bu faaliyetimiz. Burada olmak, genç arkadaşlarımızla birlikte olmak çok kıymetli."

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayarak yaklaşık 5 kilometre süren "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Conkbayırı'nda sona erecek.

Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

