Milli İstihbarat Akademisi'nden 'yapay zeka güvenliği' raporu: Dijital güvenlikte kırılganlık artıyor

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) "Yapay Zeka Çağında Siber Güvenlik ve Türkiye'nin Stratejik Öncelikleri" başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye açısından öncelikli risk alanlarının; enerji, finans, telekomünikasyon, savunma tedarik zinciri sektörlerinin olduğu belirtildi.

MİA tarafından hazırlanan raporda, dijital teknolojilerde yaşanan hızlı gelişmelerin güvenlik anlayışını, risk ortamını ve kurumsal hazırlık ihtiyacını derinden dönüştürdüğü ifade edilirken yapay zekanın yalnızca verimlilik, hız, otomasyon ve karar destek kapasitesi sunan bir teknoloji olmadığı, aynı zamanda siber tehditlerin niteliğini, kapsamını ve etkisini daha karmaşık hale getiren yeni bir güvenlik alanı oluşturduğu vurgulandı.

Ulusal kapasitenin önemi

Raporda, yapay zekanın siber güvenlik alanında yeni bir araç olmanın ötesine geçerek saldırı ölçeğini, savunma hızını ve düzenleyici ihtiyaçları aynı anda dönüştüren stratejik bir güç çarpanı haline geldiği belirtildi.

Kamu kurumları, özel sektör ve kritik altyapılarda yapay zeka kullanımının hızla yaygınlaştığı aktarılan raporda, buna karşılık güvenlik, denetim ve yönetişim mekanizmalarının aynı hızda gelişmemesinin verimlilik artışıyla birlikte kırılganlıkları ve dijital bağımlılığı da büyüttüğü ifade edildi.

Bu çerçevede yapay zeka çağında siber güvenliğin yalnızca teknik güvenlik önlemleri üzerinden değil, ulusal kapasite, yönetişim ve stratejik hazırlık başlıklarıyla birlikte ele alınması gerektiği kaydedildi.

Siber güvenlik ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri

Yapay Zeka Çağında Siber Güvenlik ve Türkiye'nin Stratejik Öncelikleri raporunun sonuç kısmında, yapay zeka çağında siber güvenliğin yalnızca sistemleri korumanın ötesinde devlet kapasitesini, kurumsal karar kalitesini, toplumsal güveni ve stratejik özerkliği birlikte yönetme meselesi olduğu ifade edildi.

Türkiye açısından başarı ölçütünün, yapay zekanın güvenli, denetlenebilir, hesap verebilir ve dayanıklı bir ulusal çerçeve içinde yönetilebilmesi olduğu vurgulanan raporda, yapay zekanın teknik bir yenilik alanı olmanın ötesine geçtiği, ulusal hazırlık, stratejik dayanıklılık ve kurumsal eşgüdüm başlıklarıyla birlikte ele alınması gereken çok boyutlu bir güvenlik alanı haline geldiği kaydedildi.



