OpenAI CEO'su Sam Altman'dan özür mektubu: Saldırganı bildirmeliydik

Kanada'nın Tumbler Ridge bölgesinde Şubat ayında yaşanan olayda, 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar okulda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu kendi annesi ve kardeşi dahil toplam 8 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, olayın ardından intihar ederek yaşamına son vermişti.

Olayın ardından yapılan incelemeler, OpenAI'ın saldırganın ChatGPT hesabını saldırıdan aylar önce "şiddet içeren faaliyetleri desteklediği" gerekçesiyle tespit ederek askıya aldığını ortaya koydu. Şirket o dönemde, kullanıcının yapay zeka aracını kullanım şeklinin acil veya somut bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle durumu güvenlik güçlerine bildirmemişti.

Ancak British Columbia Başbakanı David Eby ve Belediye Başkanı Darryl Krakowka'nın girişimiyle başlayan sürecin sonunda Sam Altman, bölge halkına hitaben bir özür mektubu yayınladı. Şirket tarafından da doğrulanan mektupta Altman, "Sözlerin yaşanan acıyı ve kaybı telafi etmeye yetmeyeceğini biliyorum, ancak bu trajediyi tanımak adına bir özrün gerekli olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Altman, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasını engellemek için tüm hükümet kademeleriyle iş birliği yapma taahhüdünü yineledi. OpenAI CEO'su, yaşanan yıkımın boyutuna vurgu yaparak, "Bir çocuğunu kaybetmekten daha kötü bir şey hayal edemiyorum, tüm topluma en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.