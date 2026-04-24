Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yemde fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere ilişkin, "Küresel gelişmeleri bahane ederek, rasyonel olmayan fahiş fiyat artışlarına giden işletmeler için herhangi toleransımız olmayacak." dedi.

Haber Giriş : 24 Nisan 2026 14:22, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:21
Bakan Yumaklı, Serik ilçesinde bir otelde düzenlenen "TUYEM 16. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi" programında yaptığı konuşmada, dünyanın tarihsel kırılma dönemlerinden birini yaşadığını, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin tam ortasında olunduğunu söyledi.

Küresel iklim değişikliğinden nüfus artışına, bölgesel çatışmalardan enerji arz güvenliğine kadar pek çok riskin sektörleri çok boyutlu şekilde etkilediğini belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çok yönlü diplomasi trafiğinin bu süreçte Türkiye'nin gücünü ve etkinliğini artırdığına işaret etti.

Gıda arz güvenliğinin teminatı olan üretim zincirinde sürekliliği sağlamak amacıyla stok yönetiminden tedarik planlamasına kadar birçok unsuru hayata geçirdiklerini, hayvancılığın gıda arz güvenliği içerisinde önemli bir başlık olduğunu belirten İbrahim Yumaklı, "Son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığımızdaki artış yüzde 78, küçükbaş hayvan varlığımızdaki artış yüzde 81, kırmızı et üretimindeki artış yüzde 170, süt üretiminde yüzde 167, tavuk eti üretiminde yüzde 302." diye konuştu.

Yeni Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını ve 2024-2028 dönemini kapsayan üretim planlamasını başlattıklarını hatırlatan Yumaklı, planlama dönemi başlangıcından bugüne kadar büyükbaş hayvan sayısının yüzde 6,8, küçükbaşın yüzde 10,5, kanatlı eti üretiminin ise yüzde 20 arttığını dile getirdi.

"Yem bitkileri üretimini planlı üretim kapsamına aldık"

Bakan Yumaklı, yem ham maddesi arzını güçlendirmek için sektörle çalıştıklarını söyledi.

Uygun havzalarda dane mısır üretimini yaygınlaştırmak amacıyla destek miktarını yüzde 30 artırdıklarını belirten Yumaklı, soyanın da üretim planlaması kapsamına alındığını ve özel olarak desteklendiğini, soyada ikinci ürün üretimine hem planlama hem de temel destek ödemesi sağladıklarını kaydetti.

İbrahim Yumaklı, sektörden, soya üretiminde sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına öncülük etmelerini beklediğini dile getirerek yerli üretimin artırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yem bitkileri üretimini planlı üretim kapsamına aldıklarını belirten İbrahim Yumaklı, 2026 üretim yılından itibaren ilk defa yulaf, çavdar ve tritikale gibi önemli yem ham maddelerinin dane üretimini de planlı üretim desteği kapsamına aldıklarının bilgisini verdi.

Yem sanayisinin son 20 yılda istikrarlı büyüme gösterdiğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin karma yem üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu, 2025 yılı itibarıyla karma yem işletme sayısının 1718, yıllık üretim kapasitesinin 30,7 milyon ton olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, hayvancılıkta maliyetin önemli kısmını yemin oluşturduğunu ifade etti.

Yem fiyatlarındaki her sarsıntının, vatandaşın sütüne, etine ve ekmeğine doğrudan etki ettiğine işaret eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Küresel gelişmeleri bahane ederek, rasyonel olmayan fahiş fiyat artışlarına giden işletmeler için de herhangi toleransımız olmayacak. Nasıl ki sektörün her ihtiyacı olduğu anda bu ülkenin kredisinden desteğine kadar sağlanması gereken ne varsa imkanları zorlayarak bunları oluşturuyorsak, aynı şekilde rasyonel olmayan davranışları da dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımızla bu tedarik zincirinin anlık olarak takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Çok yaygın olmamakla beraber yoğun şikayet aldığımız bölgeler var, 'Yeminizi benden almazsanız ürününüzü almam, aldırtmam' gibi dayatmaların kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade etmek istiyorum. İşini doğru yapanların hakkını teslim etmemiz gerekir. Sektörün büyük çoğunluğunu oluşturan bu işletmelerimize de gösterdikleri duyarlı davranış için teşekkür ediyorum."

"İnsanımızın menfaatine olacak her şeyi mikroda da makroda da yapmaktan çekinmeyeceğiz"

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından aylık tahsis edilen arpa miktarlarının yarısına yakınının yem sanayisine kullandırıldığını belirterek yine TMO tarafından şubat ayından itibaren stoklardaki yerli mısırın makul fiyatlarla kanatlı sektörüne ve yem sanayisine satışa açıldığını ve bugüne kadar sektöre yaklaşık 1 milyon ton mısırın teslim edildiğini dile getirdi.

Bu yıl da 31 Temmuz'a kadar yem sanayisinin mısıra daha rahat ulaşması için 3 milyon tona kadar ithalatta Gümrük Vergisi'ni yüzde 5'e düşürdüklerini belirten Yumaklı, "Makro planda doğruya, ülke adına faydaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Global dünyada her türlü enstrümanı doğru şekilde kullanmak zorundasınız. Bütün bunların içerisinden birkaç tanesini cımbızlayıp bunu bu ülkenin bir zafiyeti olarak göstermek, en hafif tabiriyle art niyettir. Biz ülkemizin insanının menfaatine olacak her şeyi mikroda da makroda da yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bu konuda üreticimizle, sanayicimizle hep birlikte omuz omuza bu uygulamaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hiçbir uygulamayı masa başında planlamadıklarını, bunun altyapı çalışmasının tamamını yine sektörlerle yaptıklarını kaydeden Yumaklı, yılda 30 bin kontrol yaparak, güvenilir olmayan veya haksız rekabete yol açan uygulamaların piyasaya arzına izin vermeyeceklerini belirtti.

Meteorolojik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "İnşallah bu yıl kuraklık riskini büyük ölçüde atlatmış durumdayız. Bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi mera kullanımlarında da yem bitkisi üretiminde ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu dönem hayvancılıkta yem maliyetlerinin minimize edilmesinin Türkiye adına şans olacağını ifade eden Yumaklı, meteorolojik verilerin bu yıl sulak alanlardaki üretimin kıraç alanlardaki üretimle neredeyse yakın rekolteye sahip olacağını öngördüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Bakan Yumaklı'ya hediye takdim etti.

Daha sonra yem sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri sergiyi gezdi.

