Hızın ve tutkunun adresi yeniden İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyurduğu "Formula 1 İstanbul'da" kararı, spor dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Yapılan anlaşmaya göre, Formula 1 heyecanı 2027 takviminde yer alarak Türkiye'ye geri dönecek.

İstanbul Park: Pilotların ve mühendislerin "sınav merkezi"

Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve 2,21 milyon metrekarelik devasa bir alana yayılan Intercity İstanbul Park, teknik özellikleriyle dünyanın en iyi pistleri arasında gösteriliyor.

5 bin 338 metre uzunluğundaki pistin en dikkat çekici noktası ise "8. Viraj" (Turn 8). Yaklaşık 640 metre uzunluğunda olan ve 4 farklı tepe noktasından (apex) oluşan bu viraj, fiziksel olarak pilotları en çok zorlayan ve İstanbul Park'ın dünya çapında ünlenmesini sağlayan nokta olarak biliniyor. 155 bin seyirci kapasitesine sahip pistte, saat yönünün tersine koşulan yarışlar, pilotlar için ayrı bir meydan okuma oluşturuyor.

"İstanbul'un Kralı" Felipe Massa

İstanbul Park'ta bugüne kadar düzenlenen 9 yarışta podyumun zirvesine en çok çıkan isim Brezilyalı pilot Felipe Massa oldu. Ferrari koltuğunda 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez zafer kazanan Massa, "İstanbul'un en başarılı pilotu" ünvanını halen koruyor.

Hamilton'ın tarihi şampiyonluğu ve unutulmaz anlar

İstanbul Park, sadece yarışlara değil, tarihe geçen rekorlara da sahne oldu. Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 2020 yılında Mercedes ile İstanbul'da kazandığı zaferle kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmiş ve efsane pilot Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

Öte yandan, Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'nın 2005 yılında 1.24.770'lik derecesiyle kırdığı pist rekoru, aradan geçen yıllara rağmen halen kırılamadı.

Efsaneler İstanbul'da gülemedi

Formula 1 tarihinin en büyük isimlerinden bazıları İstanbul Park'ta birincilik kürsüsüne çıkmayı başaramadı. 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher ve 2 kez şampiyon olan Fernando Alonso, İstanbul'da galibiyet tadamayan isimler arasında yer alıyor. Günümüzün yıldız pilotu ve 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ise 2021'deki yarışı ikinci sırada tamamlayarak galibiyeti kaçırmıştı.

10. buluşma 2027'de

İlk kez 2005 yılında kapılarını açan ve 2011'e kadar aralıksız takvimde kalan Türkiye Grand Prix'si, pandemi dönemindeki (2020-2021) geri dönüşlerinin ardından 2027'de 10. kez düzenlenecek. 720 metrelik en uzun düzlüğü ve %8,1'e ulaşan maksimum eğimiyle İstanbul Park, motor sesleriyle yeniden dünyanın odak noktası olacak.

Şu ana kadar İstanbul'da kazanan isimler:

2021: Valtteri Bottas (Mercedes)

2020: Lewis Hamilton (Mercedes)

2011: Sebastian Vettel (Red Bull)

2010: Lewis Hamilton (McLaren)

2009: Jenson Button (Brawn GP)

2008-2007-2006: Felipe Massa (Ferrari)

2005: Kimi Raikkonen (McLaren)