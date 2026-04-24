Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?

'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel petrol piyasalarındaki 11 milyon varillik arz sıkıntısına rağmen Türkiye'de doğal gaz ve akaryakıt arzında bir sorun yaşanmayacağını açıkladı. Orta Doğu'daki savaşı "geçmiştekilerden çok daha büyük bir kriz" olarak tanımlayan Bakan Bayraktar, devletin enerji desteklerinin süreceğini belirterek yeni bir fiyat düzenlemesi yapmamayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Giriş : 24 Nisan 2026 20:46, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 20:46
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi" kapsamında düzenlenen bir programda Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Bayraktar, yurt dışında yaşanan savaş ve yurt içinde de bu savaşın etkilerinin enerji fiyatlarındaki etkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki savaşın ciddi bir kriz olduğunu ve küresel ekonomiye önemli etkileri olduğunu belirterek "Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz. Şu anda 11 milyon varil günlük petrol arzında sıkıntı var, bu ciddi bir rakam. Bir arz krizi yaşıyoruz. Her gün farklı açıklamalar okuduğumuz petrol piyasalarının da farklı tepki verdiği bir ortamdayız" dedi.

"Ülkemizde enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı öngörmüyoruz"

Krizin dünyanın farklı ülkelerini farklı şekilde etkilediğini kaydeden Bayraktar "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle farklı ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza zam gelir mi?

Bakan Bayraktar, tedarik portföyünü çeşitlendirdiklerini, bu nedenle doğal gazda sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Bayraktar, eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar Hazine'ye etkisinin 600 milyar TL olduğunu, savaş devam ederse elektrik ve doğal gazda da 600 milyar TL daha etkisi olacağını belirtti. Bayraktar "Bu desteklere devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız" dedi.

Bakan, Libya'da ve farklı coğrafyalarda sondaj arayışlarının devam edeceğini kaydederken, ekim ayına kadar yeni YEKA ihalelerini tamamlamayı planladıklarını da belirtti.

