
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Beylik tabancasını tanıtırken arkadaşını vuran polise hapis cezası

Bakırköy'de beylik tabancasını tanıtırken silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan polisin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 'olası kastla öldürme' suçunda iyi hal indirimi uygulayarak, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 21:57, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 22:00
Yazdır
Bakırköy'de 9 Ekim 2024 tarihinde, arkadaşı Kadir Özkök (31) ile buluşan özel harekat polisi Ahmet Ç. (31), beylik tabancasıyla nasıl ateş edildiğini anlattığı sırada silahın ateş alması sonucu Özkök vurularak hayatını kaybetmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ç., hayatını kaybeden Kadir Özkök'ün müşteki annesi Ayşe Özkök ve müşteki erkek kardeşi Hazar Özkök ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Ayşe Özkök, "Türk adaletine güveniyorum, adalet ve ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Bu süreçte önceki hastalığım nüksetti, hayattaki diğer evladım güvende olsun istiyorum" dedi.

"Amacım, Kadir'in silaha olan ilgisinden dolayı birkaç hareket gösterip, sonrasında evime gitmekti"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Ç. ise, "Benim tek amacım doğruyu açıklamak. Ben, 1 buçuk yıldır ağlıyorum. Savunmamı yapamıyorum, bana saldırıyorlar. Ölen benim kardeşim, arkadaşımdı. Ben kimseyi tehdit etmedim. Ben bu kazadan kısa bir süre önce çatışmaya girdim. Bekar olduğum için kendimi siper ettim, hasar aldım. Bu konunun yargılaması hala sürüyor. Ben belimdeki silahı en uzak masaya koydum. Silahı o elledi, ben bunu görsem ona silahtan uzak dur derdim. Bu durum kamera görüntüleri ile sabittir. Olay günü benim silahla temasım olmadı. Kadir ile aramızda silah konusu geçmedi. Benim olay günü amacım, Kadir'in silaha olan ilgisinden dolayı birkaç hareket gösterip, sonrasında evime gitmekti" diyerek beraatını talep etti.

İyi hal indirimiyle, 16 yıl 8 ay hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ç.'nin önce 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından suçun 'olası kastla öldürme' işlendiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çaptırdı. Heyet, bu cezada iyi hal indirimi uygulayarak, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadir Özkök 'maktul', Ahmet Ç. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü gece saat 01.19 sıralarında kolluk birimlerine ulaşan 'silahla yaralama' ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, kolluk görevlilerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Şüpheli Ahmet Ç.'nin, olay yerine gelen polise, arkadaşı olan maktul ile birlikte zaman geçirdiklerini ve silah ile ilgili bilgiler verirken silahın patladığını, maktulün yaralandığını, yardım etmeye çalıştığını, 112 acil servisi de kendisinin aradığını beyan ettiği aktarıldı. İddianamede yer verilen kriminal raporunda, şüphelinin elinde atış artıklarına rastlandığı, uzmanlık raporundan ise, şüphelinin alkollü olmadığının saptandığı, maktule ait otopsi raporunda, maktulün vefatına, sol göğüs boşluğuna giren bir adet mermi çekirdeğinin sebep olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Şüpheli Ahmet Ç.'nin, olay günü olan 9 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alındığı, hakkında adi kontrol tedbiri uygulandığı iddianamede yer aldı. İddianamede, şüpheli polis memuru Ahmet Ç. hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber