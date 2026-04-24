Okul Güvenliğinde Kritik Rapor: TEÇ-SEN Uyardı

Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Okul Güvenliğinde Kritik Rapor: TEÇ-SEN Uyardı

TEÇ-SEN'in hazırladığı kapsamlı raporda, okullarda artan şiddet olayları ve güvenlik zafiyetleri detaylı şekilde ele alındı. Raporda, somut çözüm önerileri ve yeni politika çağrıları dikkat çekti.

Haber Giriş : 24 Nisan 2026 14:38, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:39
Okul Güvenliğinde Kritik Rapor: TEÇ-SEN Uyardı

TEÇ-SEN tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Güvenliğin Güçlendirilmesine Yönelik Tespitler, Risk Alanları ve Politika Önerileri" başlıklı kapsamlı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, eğitim kurumlarında son dönemde artış gösteren güvenlik sorunları çok boyutlu şekilde incelendi.

Hazırlanan çalışmada; okullarda yaşanan şiddet olayları, akran zorbalığı, yetkisiz girişler, güvenlik personeli eksikliği ve kriz yönetimindeki yetersizlikler ayrıntılı olarak analiz edildi. Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmelerin ardından, çözüm odaklı somut politika önerilerine yer verildi.

Güvenlik Sistemlerinde Standart Sorunu

Raporda, okullardaki güvenlik sistemlerinin parçalı ve standart dışı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, güvenlik açıklarını artırdığı ve müdahale süreçlerini zorlaştırdığı ifade edildi.

Kadrolu Güvenlik Personeli İhtiyacı

Eğitim kurumlarında yeterli sayıda, kadrolu ve eğitimli güvenlik personelinin bulunmamasının önemli bir risk oluşturduğu vurgulandı. Güvenlik hizmetlerinin profesyonel yapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Kriz Yönetimi ve Erken Uyarı Eksikliği

Raporda, erken uyarı sistemleri ile kriz yönetimi mekanizmalarının yetersiz olduğu tespitine yer verildi. Olası olaylara karşı önleyici sistemlerin kurulmasının gerekliliği öne çıkarıldı.

Psikososyal Destek Hizmetleri Yetersiz

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin mevcut ihtiyacı karşılamadığı belirtilen raporda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının desteklenmesi için bu alanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Şiddete Karşı Yasal Düzenleme Çağrısı

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında caydırıcılığı artıracak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, mevzuatın güçlendirilmesine yönelik çağrı yapıldı.

TEÇ-SEN, okul güvenliğinin yalnızca idari bir konu olmadığını; öğrencilerin can güvenliği, eğitim çalışanlarının huzuru ve toplumun geleceği açısından kritik bir kamu politikası alanı olduğunu belirtti. Sendika, hazırlanan raporun kamuoyunda farkındalık oluşturmasını ve gerekli adımların atılmasını talep etti.

