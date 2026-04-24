Okul Güvenliğinde Kritik Rapor: TEÇ-SEN Uyardı

TEÇ-SEN tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Güvenliğin Güçlendirilmesine Yönelik Tespitler, Risk Alanları ve Politika Önerileri" başlıklı kapsamlı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, eğitim kurumlarında son dönemde artış gösteren güvenlik sorunları çok boyutlu şekilde incelendi.

Hazırlanan çalışmada; okullarda yaşanan şiddet olayları, akran zorbalığı, yetkisiz girişler, güvenlik personeli eksikliği ve kriz yönetimindeki yetersizlikler ayrıntılı olarak analiz edildi. Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmelerin ardından, çözüm odaklı somut politika önerilerine yer verildi.

Güvenlik Sistemlerinde Standart Sorunu

Raporda, okullardaki güvenlik sistemlerinin parçalı ve standart dışı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, güvenlik açıklarını artırdığı ve müdahale süreçlerini zorlaştırdığı ifade edildi.

Kadrolu Güvenlik Personeli İhtiyacı

Eğitim kurumlarında yeterli sayıda, kadrolu ve eğitimli güvenlik personelinin bulunmamasının önemli bir risk oluşturduğu vurgulandı. Güvenlik hizmetlerinin profesyonel yapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Kriz Yönetimi ve Erken Uyarı Eksikliği

Raporda, erken uyarı sistemleri ile kriz yönetimi mekanizmalarının yetersiz olduğu tespitine yer verildi. Olası olaylara karşı önleyici sistemlerin kurulmasının gerekliliği öne çıkarıldı.

Psikososyal Destek Hizmetleri Yetersiz

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin mevcut ihtiyacı karşılamadığı belirtilen raporda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının desteklenmesi için bu alanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Şiddete Karşı Yasal Düzenleme Çağrısı

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında caydırıcılığı artıracak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, mevzuatın güçlendirilmesine yönelik çağrı yapıldı.

TEÇ-SEN, okul güvenliğinin yalnızca idari bir konu olmadığını; öğrencilerin can güvenliği, eğitim çalışanlarının huzuru ve toplumun geleceği açısından kritik bir kamu politikası alanı olduğunu belirtti. Sendika, hazırlanan raporun kamuoyunda farkındalık oluşturmasını ve gerekli adımların atılmasını talep etti.