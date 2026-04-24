Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Ana sayfaHaberler Dünya

İran 2. tur görüşmeleri kabul etti, haberi önceden alanlar milyonlar kazandı

ABD basını CNN'e göre İran bu akşam İslamabad'a ABD ile görüşmek üzere bir heyet gönderecek. İran Devlet Basını IRIB Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu akşam İslamabad'da olacağını doğruladı. Ateşkes haberlerinden 1 saat öncesinden başlayan ham petrolün varil fiyatındaki düşüş tekrardan piyasada spekülasyon mu var endişelerini beraberinde getirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 16:26, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 16:27
Yazdır
CNN'in Pakistanlı ve İranlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Cuma günü İran'ın görüşmeler için Pakistan'a bir heyet göndereceğini bildirdi.

ABD'nin bu görüşmelere dahil olup olmayacağı ise henüz belli değil. İran Devlet Televizyonu IRIB Arakçi'nin İslamabad'a gideceğini doğruladı.

Pakistan tarafı ikinci tur görüşmelerin yapılmasının beklendiğini duyurdu ancak görüşmelerin ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi sunmadı. Cuma akşamı ya da cumartesi gününe işaret edildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI

Suudi basını ise Pakistanlı arabuluculara dayandırarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu akşam İslamabad'da olacağını iddia etti.

Pakistanlı uzmanlar Arakçi'nın akşam saat 10 sularında geleceğini öne sürerken ABD'li güvenlik ve lojistik heyetlerinin şimdiden İslamabad'da olduğunu vurguladı. Üst düzey kaynaklar ise görüşmelerin yakında başlayacağını ancak net bir cevap alınmadığını vurguladı. Arakçi'nin küçük bir heyetle İslamabad'a varması bekleniyor.

IRIB, İslambad'daki görüşmelerden sonra Arakçi'nin Maskat ve Moskova'ya da uğrayacağını ekledi. Arakçi'nin gezisi "bölgesel tur" olarak tasvir edildi. İran daha önce görüşmelere katılacağı yönündeki iddiaları hızla yalanlamıştı. İran'ın geçen hafta görüşmelere katılmaması nedeniyle ateşkes süresiz uzatılmıştı.
Pakistanlı hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetin bu gece İslamabad'a varmasının beklenirken İslamabad'da yürütülen ABD-İran görüşmelerinde "önemli bir ilerleme kaydedilme olasılığının yüksek" olduğunu duyurdu.

Al Jazeera'ya göre Arakçi, daha önce Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü; ayrıca Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi

HABERDEN ÖNCE PETROL PİYASASINDA KISA POZİSYON

TSİ 14.40 gibi Suudi Arabistan basınının İran Dışişleri Bakanı'nın ateşkes görüşmeleri için İslamabad'a gideceğine yönelik haberini verdi.

Haberden bir saat öncesinde 107,36 dolar olan brent ham petrolün varili yüzde 3,69 değer kaybederek 103,39 dolara kadar geriledi. Daha önce de pek çok kez olan Trump'ın açıklamalarından önce piyasa hareketlenmesi 'soygun mu var' iddialarını akıllara getirdi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

ABD'nin en üst düzey türev piyasası düzenleyicisi olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Donald Trump'ın İran ile ilgili kritik politika hamlelerinden hemen önce petrol piyasasında gerçekleşen ve "zamanlaması manidar" bulunan işlemler hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

İRAN KARARLARI ÖNCESİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK

Müfettişler, yaklaşık iki haftalık bir süre zarfında, büyük duyurular yapılmadan hemen önce işlem hacimlerinin aniden yükseldiği en az iki somut vakaya odaklanmış durumda.

23 Mart Vakası: Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik tehdit ettiği saldırıların erteleneceğini duyurmasından sadece 15 dakika önce, milyarlarca dolar değerinde petrol ve hisse senedi vadeli işlemi yapılmıştı. Bu açıklama sonrası ham petrol fiyatları hızla gerilerken, borsalar yükselişe geçmişti.

7 Nisan Vakası: Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesinden saatler önce vadeli işlem faaliyetlerinde benzer bir artış gözlemlenmişti. Haber sonrası petrol ve gaz fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber